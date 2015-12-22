Порошенко пригласил Нетаньяху на 75-ю годовщину трагедии Бабьего Яра
Президент Украины Петр Порошенко пригласил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху посетить Украину для чествования 75-й годовщины трагедии Бабьего Яра в 2016 году.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Иерусалиме.
"Я хотел бы воспользоваться возможностью и пригласить Вас посетить Украину, чтобы отметить 75-ю годовщину трагедии Бабьего Яра", - сказал Порошенко.
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По словам главы государства, в Украине был создан организационный комитет для чествования этой даты. Порошенко убежден, что Холокост и трагедия Бабьего Яра должны напоминать всему миру о важности тех событий для последующих поколений.
Также он пригласил Нетаньяху посетить Одессу, где родилась большое количество выдающихся политических, религиозных и культурных деятелей Израиля.
В свою очередь Нетаньяху поблагодарил Порошенко за приглашение.
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