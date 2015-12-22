Порошенко пригласил Нетаньяху на 75-ю годовщину трагедии Бабьего Яра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Иерусалиме.

"Я хотел бы воспользоваться возможностью и пригласить Вас посетить Украину, чтобы отметить 75-ю годовщину трагедии Бабьего Яра", - сказал Порошенко.

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По словам главы государства, в Украине был создан организационный комитет для чествования этой даты. Порошенко убежден, что Холокост и трагедия Бабьего Яра должны напоминать всему миру о важности тех событий для последующих поколений.

Также он пригласил Нетаньяху посетить Одессу, где родилась большое количество выдающихся политических, религиозных и культурных деятелей Израиля.

В свою очередь Нетаньяху поблагодарил Порошенко за приглашение.

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