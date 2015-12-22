Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Украины

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист и ветеран АТО Виталий Лазебник.

Рейс российского разведывательного самолета Ту-214Р нашел отражение в данных портала Flightradar24.

В частности, маршрут полета проходил вдоль всей российско-украинской границы, а на юге он нарушил воздушное пространство Украины, пролетев над оккупированным Россией Крымом.

"Классный рейс. Работа самолета-разведчика Ту-214Р на российско-украинской границе и не только. Самолет залетал, насколько понимаю, в украинскую экономическую зону Черного моря", - отметил Лазебник.

Классный рейс. Работа самолета-разведчика Ту-214Р на российско-украинской границе и не только. Самолет залетал, наскольк... Posted by Vitalii Lazebnyk on Monday, December 21, 2015

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