Адвокат Небесной сотни: фигуранты дела о расстреле Майдана до сих пор работают в МВД и СБУ

Следствие по делу расстрела Майдана постоянно упирается в то, что свидетелям, правоохранителям следует давать показания против своего нынешнего руководства.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA адвокат "Небесной сотни" Евгения Закревская.

"Очевидно, что в текущей ситуации, когда огромная часть фигурантов… нет, не сбежала, а продолжает работать в правоохранительных органах — МВД, прокуратуре, СБУ, — расследование тоже малоэффективно. Следствие постоянно упирается в то, что свидетелям-правоохранителям необходимо давать показания против своего нынешнего руководства. И если свидетелей с "той стороны" в принципе найти трудно, то в таких условиях практически невозможно. Речь и о и "Беркуте", и об уголовном розыске и руководстве управлениями общественной безопасностью, и о прокуратуре", - пишет Закревская.

По ее словам, сам факт, что система, которая использовалась для совершения преступлений, остается неизменной, очень подрывает доверие потенциальных свидетелей и нивелирует их желание свидетельствовать.

По мнению Закревской, в Украине нужно реформировать структуру, часть которой расследует преступления, совершенные совсем недавно другой ее, в том числе до сих пор действующей, частью в процессе такого расследования.

"В итоге должна получиться новая структура, которая и завершит расследование. Но для этой вновь создаваемой структуры (нескольких структур), расследования такого рода в принципе не характерны. Потому что модели их взяты из стран, где правоохранительные органы никогда с такими задачами не сталкивались, поскольку преступления такого масштаба там не совершались. И задача вновь созданных правоохранительных органов — скорее не допустить, чтобы мы еще раз столкнулись с подобным, чем расследовать уже случившееся. То есть в самом начале работы вновь созданного органа ему придется решать очень сложную и в целом не свойственную ему задачу", - пишет адвокат.

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Напомним, расследование большинства уголовных дел по факту кровавых преступлений, совершенных против участников Майдана, остановлено, потому что большинство подозреваемых сбежали из страны. Об этом говорится в письме председателя антикоррупционного комитета Верховной Рады Егора Соболева к председателям парламентских фракций.

В частности, по делу о незаконной отмене конституционной реформы никаких подозрений никому не было объявлено.

Ранее адвокат Небесной Сотни Богдан Титыч утверждал, что перед бойцами "Беркута", которые принимали участие в расстреле протестующих в Киеве 18-20 февраля, стояла задача "убить как можно больше людей", поэтому их действия следует квалифицировать как террористический акт.