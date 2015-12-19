Порошенко: Главное в реформе правосудия - сделать суд по-настоящему независимым

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что основной задачей проведения реформы правосудия и внесения изменений в Конституцию Украины является обеспечение верховенства права, утверждение действительно независимого суда.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время встречи с председателями конституционных судов Грузии - Георгием Папуашвили, Литвы - Дейнюсом Жалимасом, Латвии - Алдисом Лавиньшем и Молдовы - Александру Тенасе, которые прибыли в Киев для участия в "Международной научно-практической конференции по вопросам введения конституционной жалобы в Украине".

Глава государства напомнил, что Украина сейчас находится в процессе внедрения значительных конституционных изменений в части децентрализации и в части правосудия.

"Ключевая позиция - сделать суд и судебную ветвь власти в целом по-настоящему независимой", - сказал Порошенко.

Относительно реформы децентрализации глава государства отметил: "Это кардинальное изменение системы построения государственной и местной властей, которая базируется исключительно на европейской модели".

Порошенко акцентировал внимание на том, что благодаря децентрализации регионы, власти на местах и общины получат больше возможностей для обеспечения их потребностей и внедрения новых проектов.

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Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в развитии долгосрочного, стратегического сотрудничества, в том числе и в сфере конституционного права, со странами, представители которых присутствовали на встрече. Он высоко оценил помощь, которая предоставляется Украине.

"Ваш опыт и поддержка для нас очень важны. А твердая позиция политического руководства всех стран Балтии является цементирующим фактором, обеспечивающим единство Европейского Союза и солидарность с Украиной", - сказал Порошенко.

«Участники встречи, в свою очередь, заверили в своей готовности помогать, предоставлять экспертные консультации, делиться опытом в тех сферах, где реформы в их странах уже были успешно реализованы. Они также отметили, что внимательно следят за ситуацией в Украине, в частности на Донбассе и в Крыму», - говорится в сообщении пресс-службы.

«Конституционные суды не остаются в стороне. В этом году мы начали так называемый Батумский процесс по осуждению действий Конституционного Суда Российской Федерации, который мог остановить аннексию Крыма, но не сделал этого. Мы решили не молчать», - сказал председатель Конституционного Суда Литвы.

«Акт агрессии и грубого нарушения международного права не должен оставаться без внимания, по крайней мере, судейского сообщества», - отметил председатель Конституционного Суда Молдовы, выразив надежду, что эту позицию и Меморандум об осуждении действий российского Конституционного Суда поддержат и юристы из других стран.