Посол Латвии: ЕС ожидает гораздо большего от Украины, Грузии и Молдовы

Об этом заявил посол Латвии в Украине Юрис Пойканс во Львове во время конференции "Годовщина Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС: итоги и дальнейшие шаги", сообщает "ЕвроПравда". "ЕС ожидает гораздо большего от Украины, Молдовы и Грузии", - подчеркнул он.

"Мы понимаем вызовы, которые сегодня стоят перед вашей страной, но сейчас речь идет о реформы, реформы и еще раз реформы", - отметил дипломат.

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"Это болезненный процесс, и балтийские страны, конечно, имели другую историческую реальность, но в долгосрочной перспективе реформы будут иметь положительные последствия в первую очередь для граждан Украины. В краткосрочной - нет", - сказал Юрис Пойканс.

Он призвал Украину разработать четкую стратегию сотрудничества с Евросоюзом. "Это может занять десятилетия, но такая политика будет иметь положительные последствия для обеих сторон", - убежден посол Латвии.