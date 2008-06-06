НУ-НС ставит под сомнение украинское гражданство Юрия Бута

Народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) просит правоохранительные органы проверить информацию о законности получения депутатом Юрием БУТОМ украинского гражданства и относительно его возможного сотрудничества с ФСБ.

Как сообщил Украинской правде Р.ЗВАРИЧ, соответствующие депутатские обращения он направил Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины.

"Прошу безотлагательно осуществить проверку информации о законности получения БУТОМ Юрием Анатолиевичем в 2002 году гражданства Украины и отсутствие у него гражданства Российской Федерации", - говорится в обращениях.

Также он просит "безотлагательно осуществить проверку информации о сотрудничестве Ю.БУТА с Главным управлением разведки Министерства обороны России и ФСБ Российской Федерации".

Также Р.ЗВАРИЧ сообщил интернет-изданию, что у депутатов "есть основания считать, что БУТ получил гражданство Украины, не лишившись гражданства Российской Федерации".

"Кроме того, по отдельному эпизоду есть основания сомневаться, не сотрудничал ли господин БУТ когда-то, или до сих пор не сотрудничает с ФСБ", - сказал он.

По словам Р.ЗВАРИЧА, если в ходе проверки подтвердится, что Ю.БУТ получил украинское гражданство, не лишившись российского, это станет "железным основанием" для лишения его гражданства Украины, что, в свою очередь, является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.

Вместе с тем Р.ЗВАРИЧ прибавил, что фракция предлагает депутату сложить свои полномочия добровольно. "Такой шаг будет хоть немножечко честным, потому что на такой удар, который мы получили в спину от такого подлеца, мы не надеялись", - отметил депутат.

Отвечая на вопрос, что будет, если Ю.БУТ откажется написать заявление о сложеннии полномочий депутата, Р.ЗВАРИЧ заявил: "Я могу сказать только одно, чтобы не входить в подробности. Я ему сделаю жизнь в парламенте очень непростой".

По его словам, фракция направит письмо на имя руководителя аппарата ВР с просьбой "найти другое место пребывания для этого депутата".

"Если он будет сидеть в сессионном зале между депутатами нашей фракции, я не могу гарантировать, что ему там будет весело", - отметил Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.

Как сообщила пресс-служба фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, фракция НУ-НС зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об отзыве депутата Ю.БУТА из состава Комитета по вопросам правосудия.