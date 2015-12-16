Порошенко надеется на одобрение либерализации визового режима, несмотря на массовую миграцию в ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером сегодня в Брюсселе.

По его словам, Украина сделала значительный прогресс в борьбе с коррупцией. Порошенко уверен, что Украина продемонстрировала прогресс в выполнении плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

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«Я уверен, что страны ЕС одобрят либерализацию визового режима, даже учитывая спекуляции на теме массовой миграции в ЕС», - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что в случае выполнения Украиной обязательств в сфере внедрения безвизового режима с ЕС, Европейская Комиссия выполнит свои обязательства - примет соответствующие рекомендации.