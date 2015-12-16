ЕК выполнит свои обязательства по безвизовому режиму в случае, если Украина выполнит свои - Юнкер

Это следует из того, что он сказал в среду в Брюсселе перед началом заседания "мини-саммита" Украина-ЕС с участием руководства Европейского Союза и Украины, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Если Украина будет выполнять взятые обязательства, Комиссия сделает то же самое", - сказал Юнкер.

В этой связи он отметил, что Украина в этой сфере "сделала значительный прогресс". В качестве примера такого прогресса президент ЕК назвал "важный шаг в борьбе с коррупцией" - создание Антикоррупционной прокуратуры. "Поэтому мы движемся в правильном направлении", - добавил Юнкер.