Туск отметил прогресс Украины по визовой либерализации, что "должно позволить скорый переход к безвизовому режиму"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе после прибытия президента Украины Петра Порошенко для ведения переговоров.

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"Украина достигла хорошего прогресса в прошлом месяце относительно визовой либерализации, что должно позволить нам приблизиться в направлении безвизового режима как можно быстрее", - подчеркнул Туск.

Напомним, по данным Die Welt, Еврокомиссия планирует представить отчет с положительной оценкой хода реформ в Украине и Грузии и тем самым дать "зеленый свет" в отмене виз в страны ЕС для украинцев и грузин.