Ющенко считает, что несмотря ни на что коалиция остается дееспособной

6 июня. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не считает выход двух народных депутатов из коалиции основанием для ее распада.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции во время своего визита в Россию.

«Это (выход двух депутатов из коалиции – УНИАН) не является правовым основанием говорить о распаде (коалиции – УНИАН)», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Коалиция дееспособна, она продолжит свою работу», – сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на пленарном заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.