Децентрализация админуслуг в действии: Минюст передает более 1 млрд грн бюджетных поступлений местным общинам

Глава Минюста планирует рассказать каким образом местным органам власти и нотариусам будут передаваться функции админуслуг по регистрации бизнеса и недвижимости - в результате децентрализации и демонополизации услуг, зарегистрировать квартиру или дом сможет любой нотариус без очередей и без коррупции.

Министр юстиции Павел Петренко в рамках Антикоррупционного блока относительно выполнения Министерством юстиции в 2015 году Программы деятельности Кабинета Министров Украины отчитался следующее: "Вводя онлайн-сервисы, мы понимали, что Министерство юстиции и те регистраторы, которые были введены еще в 2011 году, не могли предоставлять качественные сервисы. Минюст стало первым министерством, которое приняло решение передать эти функции местным органам власти. Вместе с этим Минюст передало местным органам власти 1 миллиард гривен бюджетных поступлений".

"Эти полномочия с 1 января 2016 года переходят местных общин. Все городские головы должны открыть соответствующие центры и предоставлять качественные услуги по регистрации бизнеса и недвижимости гражданам. И самое главное, средства, которые граждане будут платить за эти услуги, будут попадать именно в местные бюджеты и будут направлены на строительство школ, дорог, детских садов. Это станет сильной мотивацией для того, чтобы средства хранились в той территориальной общине, где предоставляются услуги", - подытожил Павел Петренко

Форум нотариусов "Децентрализация в сфере государственной регистрации: нотариус - государственный регистратор" с участием Министра юстиции Павла Петренко, заместителя Министра Оксаны Иванченко, народных депутатов и работников Минюста, пройдет 17 декабря на территории Центра культуры и искусств КНЭУ (м. Киев, вул. Дегтяревская, 49-г).