Фракция Ляшко не будет голосовать за бюджет и изменения в Налоговый кодекс

Об этом сообщил лидер РПЛ Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

В частности, Ляшко отметил, что предложенные Кабмином проекты бюджета и изменений в Налоговый кодекс является "ограблением украинцев".

"Внимательно ознакомился с проектом бюджета на 2016 год и изменениями к Налоговому кодексу. Это грабеж украинцев среди белого дня и уничтожение экономики. Фракция Радикальной партии за это голосовать не будет ни в коем случае", - говорится в сообщении.

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Уважно ознайомився з проектом бюджету на 2016 рік та змінами до Податкового кодексу. Це грабіж українців серед білого дн... Posted by Олег Ляшко on Tuesday, December 15, 2015

Напомним, компромиссный вариант налоговой реформы, разработанный Министерством финансов Украины и обсужденный во время заседания Национального совета реформам при президенте Украины, предусматривает сокращение количества предпринимателей - плательщиков единого налога до 958 тыс. человек с нынешних 1,2 млн человек и сокращение групп «единоналожников» до трех с нынешних четырех. Кроме того, он предусматривает сохранение ставки налога на добавленную стоимость в 20% для внутренних операций, 0% - для внешних операций, 7% - для фармацевтической индустрии, а также переходный период уплаты НДС для аграриев сроком 1 год, когда 75% налога уплачивается в бюджет, а 25% остается на специальных инвестиционных счетах плательщиков.

Как ожидается, в случае принятия налоговой реформы ставки налогов будут изменены с 1 января 2016 года, а само тело нового Налогового кодекса, который насчитывает 700 страниц - с 1 апреля 2016 года.