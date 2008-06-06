Россия настаивает на своем праве усилить свой флот в Украине

Командование военно-морского флота России настаивает на праве увеличить количество российских кораблей в Севастополе, несмотря на возражение украинских властей.

В ответ на заявление МИД Украины о том, что базовые соглашения не предусматривают увеличения количества кораблей Черноморского флота России на украинской территории, помощник главнокомандующего ВМФ Игорь Дыгало заявил, что российская сторона имеет право модернизировать свой флот - при условии, что поинформирует об этом Украину.

Свое заявление МИД Украины распространило после того, как главнокомандующий ВМФ России Владимир Высоцкий выразил возможность увеличить количество российских кораблей и судов в Крыму с 35 до 100, а военнослужащих с 11 до 25 тысяч.

ВВС