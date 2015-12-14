Корбан покинул больницу, но будет оставаться под наблюдением врачей

Об этом пресс-службе УКРОПа сообщила главный врач медицинского центра «Клиника семейной медицины» Людмила Лесничук.

«Состояние Геннадия Олеговича Корбана относительно удовлетворительное и оценивается как средней степени тяжести», – заявила врач, отметив при этом, что медики разрешили лидеру УКРОПа покинуть клинику при условии продолжения лечения в режиме домашнего стационара. По словам Лесничук, врачи будут наблюдать за его состоянием еще в течение 7-10 дней.

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«Пациент требует инфузионной сосудистой терапии и динамического медицинского врачебного наблюдения. В случае ухудшения самочувствия Геннадий Корбан будет повторно госпитализирован», – подчеркнула Людмила Лесничук. По ее словам, в течение этого времени Геннадия Корбана ежедневно будет навещать лечащий врач.

Напомним, лидер УКРОПа был госпитализирован в днепропетровскую «Клинику семейной медицины» в ночь на 7 декабря с подозрением на ишемическую болезнь сердца. При этом врачи заявили, что электронный браслет, который обязан носить Геннадий Корбан в соответствии с решением суда, мешает проведению диагностических процедур.