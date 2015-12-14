Корбан покинул больницу, но будет оставаться под наблюдением врачей
Вечером 14 декабря лидер УКРОПа Геннадий Корбан был выписан из днепропетровской клиники, где он оставался под наблюдением медиков на протяжении последней недели. Политик продолжит лечение в домашних условиях.
Об этом пресс-службе УКРОПа сообщила главный врач медицинского центра «Клиника семейной медицины» Людмила Лесничук.
«Состояние Геннадия Олеговича Корбана относительно удовлетворительное и оценивается как средней степени тяжести», – заявила врач, отметив при этом, что медики разрешили лидеру УКРОПа покинуть клинику при условии продолжения лечения в режиме домашнего стационара. По словам Лесничук, врачи будут наблюдать за его состоянием еще в течение 7-10 дней.
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«Пациент требует инфузионной сосудистой терапии и динамического медицинского врачебного наблюдения. В случае ухудшения самочувствия Геннадий Корбан будет повторно госпитализирован», – подчеркнула Людмила Лесничук. По ее словам, в течение этого времени Геннадия Корбана ежедневно будет навещать лечащий врач.
Напомним, лидер УКРОПа был госпитализирован в днепропетровскую «Клинику семейной медицины» в ночь на 7 декабря с подозрением на ишемическую болезнь сердца. При этом врачи заявили, что электронный браслет, который обязан носить Геннадий Корбан в соответствии с решением суда, мешает проведению диагностических процедур.