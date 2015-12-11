"Нормандская четверка" 2 октября в определенной степени перенесла выполнения Минских соглашений – посол Франции в ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Франции при ООН Франсуа Делатр заявил во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

“Во время саммита, который состоялся 2 октября в Париже, четыре главы государств (лидеры Украины, Франции, Российской Федерации и Германии) стран “нормандского формата” несколько сдвинули первоначальный график с 31 декабря 2015 года (по срокам выполнения Минских соглашений)”, - заявил Делатр.

Как отметил французский посол, Минские соглашения являются важной основой для политического урегулирования ситуации на Донбассе. Он напомнил, что Совет безопасности поддержал необходимость выполнения Минских соглашений в принятой резолюции №2202.

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Делатр заявил, что “разрешение кризиса связано с как можно более полным и быстрым осуществления пакета мер, перечисленных в Минских соглашениях”.

“Все члены Совета безопасности и стороны должны полностью выполнять свои обязанности”, - заявил Делатр.

Посол заверил, что Франция и впредь будет содействовать усилиям для урегулирования ситуации на Донбассе в рамках “нормандского формата”.

По его информации, очень скоро состоится заседание министров иностранных дел “нормандской четверки” по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, 2 октября президент Франции Франсуа Олланд заявил, что местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только в следующем году.

"Относительно выборов. Это займет определенное время. Мы не думаем, что выборы смогут пройти на территориях Восточной Украины в условиях, которые не будут соответствовать Минским договоренностям. Мы в этом уверены, потому что нам нужны три месяца для того, чтобы их организовать, и они будут организованы позднее даты, которая предусмотрена для выполнения Минских договоренностей - 31 декабря 2015 года", - сказал он.