"Нормандская четверка" 2 октября в определенной степени перенесла выполнения Минских соглашений – посол Франции в ООН

20:01, 11 декабря 2015
Политика
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Президенты Украины, Франции, России и канцлер Германии во время встречи лидеров “нормандской четверки” в Париже 2 октября в определенной степени перенесли срок выполнения Минских соглашений после 31 декабря.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Франции при ООН Франсуа Делатр заявил во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

“Во время саммита, который состоялся 2 октября в Париже, четыре главы государств (лидеры Украины, Франции, Российской Федерации и Германии) стран “нормандского формата” несколько сдвинули первоначальный график с 31 декабря 2015 года (по срокам выполнения Минских соглашений)”, - заявил Делатр.

Как отметил французский посол, Минские соглашения являются важной основой для политического урегулирования ситуации на Донбассе. Он напомнил, что Совет безопасности поддержал необходимость выполнения Минских соглашений в принятой резолюции №2202.

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Делатр заявил, что “разрешение кризиса связано с как можно более полным и быстрым осуществления пакета мер, перечисленных в Минских соглашениях”.

“Все члены Совета безопасности и стороны должны полностью выполнять свои обязанности”, - заявил Делатр.

Посол заверил, что Франция и впредь будет содействовать усилиям для урегулирования ситуации на Донбассе в рамках “нормандского формата”.

По его информации, очень скоро состоится заседание министров иностранных дел “нормандской четверки” по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, 2 октября президент Франции Франсуа Олланд заявил, что местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только в следующем году.

"Относительно выборов. Это займет определенное время. Мы не думаем, что выборы смогут пройти на территориях Восточной Украины в условиях, которые не будут соответствовать Минским договоренностям. Мы в этом уверены, потому что нам нужны три месяца для того, чтобы их организовать, и они будут организованы позднее даты, которая предусмотрена для выполнения Минских договоренностей - 31 декабря 2015 года", - сказал он.

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