Прогресс в выполнении договоренностей об отводе тяжелого вооружения пока не достигнут - ОБСЕ

Об этом глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, посол Эртугрул Апакан сказал во время заседания Совета безопасности ООН по Украине.

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«16 октября мы сообщили сторонам о режиме верификации, однако существенный прогресс на пути полного вывода тяжелого вооружения пока еще не отмечается, поэтому я призываю стороны к сотрудничеству», - сказал Апакан.

Он отметил, что наблюдается отвод тяжелых вооружений, но по-прежнему существуют «неувязки, сложности и проблемы».

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«Мы просим все стороны соблюдать достигнутые договоренности и по букве, и по духу»,- добавил Апакан.

Он также сообщил, СММ ОБСЕ будет расширяться.

«Мы будем увеличивать число специалистов к марту, будем расширять присутствие таким образом в зоне конфликта», - сказал Апакан.