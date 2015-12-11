Кабмин о нападении Барны на Яценюка: это играет на руку Кремлю (документ)

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении членов Кабинета министров Украины.

Как сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, сегодня во время внеочередного заседания правительства министры правительства сообщили премьеру о принятом ими заявлении.

«Мы считаем, что то, что произошло в Верховной Раде, безусловно, играет на руку Кремлю и становится орудием в информационной войне российских оккупантов и пропагандистов против нашей страны», - отмечают члены правительства.

В то же время, говорится в документе, «произошедший инцидент является не только дерзостью одного человека, а прямым следствием антиправительственной кампании, которую наблюдаем уже на протяжении длительного времени».

«В связи с этим мы призываем парламентскую коалицию к осознанию национальной ответственности, а также недопущению действий, которые способны разрушить хрупкую политическую стабильность в стране. Как бы ни было трудно сегодня воплощать реформы и шаг за шагом возрождать украинскую экономику, правительство работает как одна команда и поддерживает действия премьер-министра Украины», - отмечается в заявлении членов правительства.

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Как сообщал УНИАН, во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Яценюка депутат Олег Барна из фракции «Блок Петра Порошенко», собирающий подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне и положил букет красных роз, перевязанный черной траурной лентой. После этого Барна вынес Яценюка с трибуны. К Барне подбежали депутаты из фракции «Народный фронт» и стали его бить. К этой драке присоединились депутаты от БПП.

Позже пресс-секретарь фракции «БПП» Тарас Пастушенко заявил, что фракция исключила Барну из своего состава в связи с сегодняшним инцидентом на заседании парламента.

Вместе с тем Барна заявил, что сам вышел из рядов фракции «БПП».

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента приняли решение рекомендовать ВР лишить Барну права принимать участие в 5 пленарных заседаниях из-за инцидента с Яценюком и провокации драки между депутатами.

Президент заявил, что поддерживает решение фракции "БПП" об исключении Барны.