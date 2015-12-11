Порошенко заступился за Яценюка и поддержал "изгнание" Барны из фракции БПП

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время встречи с представителями общественности, органов власти и учеными о создании Совета по вопросам национального единства.

По убеждению главы государства, подобные поступки представителей власти не должны оставаться без внимания и требуют соответствующей реакции.

"Есть позиции президента, премьер-министра, есть почет и уважение к государству. Это неправильно", - подчеркнул президент.

"Я поддерживаю решение фракции об исключении. Если не демонстрировать такой стиль поведения относительно таких поступков, то все разговоры о единстве будут не искренними. Это свидетельствует о том, что и в парламенте, и во фракции есть здравый смысл", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что в последнее время страна, ее граждане приложили много усилий для сохранения целостности государства, поэтому, несмотря на заслуги Барны, который принимал участие в боевых действиях, был ранен, такие действия, как он продемонстрировал сегодня в Верховной Раде, не должны оставаться без внимания.

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"Нам нельзя никому позволить расшатать страну, нельзя поставить под сомнение наше единство. Мы очень многое сделали для того, чтобы сохранить демократию", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Яценюка Барна, который собирает подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне и подал Яценюку букет красных роз. После этого Барна поднял Яценюка и вынес из-за трибуны. К Барне подбежали депутаты из фракции «Народный фронт» и начали его бить. К этой драке присоединились депутаты из БПП.

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Позже пресс-секретарь фракции БПП Тарас Пастушенко заявил, что фракция исключила Барну из своего состава в связи с сегодняшним инцидентом на заседании парламента.

Вместе с тем Барна заявил, что сам вышел из рядов фракции БПП.

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Члены Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента приняли решение рекомендовать ВР лишить Барну права принимать участие в 5 пленарных заседаниях за инцидент с Яценюком и провокацию драки между депутатами.