Березюк считает инцидент с Яценюком в Раде отвлекающим маневром

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Это было выступление премьер-министра Украины Арсения Яценюка. И не отчет правительства, и не Час правительства. Это была просто речь Арсения Яценюка», - подчеркнул депутат.

Он также выразил мнение, что сегодняшний инцидент с участием парламентариев и Яценюка является «отвлекающим маневром, недостойным украинского парламента».

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«Но он не просто такой. Это для того, чтобы мы с вами сегодня об этом говорили, а не говорили, почему цена на газ не снижается, когда на мировом рынке она уже ниже плинтуса, почему таможня остается дырой. Мы сегодня будем говорить о драке в парламенте. И это подло и слабо», - сказал парламентарий.

Березюк выразил мнение, что получилось так, что нынешний инцидент сыграл на руку Яценюку. «За этим шумком прикроется бездеятельность», - добавил лидер фракции.

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Как сообщал УНИАН, во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Яценюка депутат Олег Барна из фракции «Блок Петра Порошенко», собирающий подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне и положил букет красных роз, перевязанный черной траурной лентой. После этого Барна вынес Яценюка с трибуны. К Барне подбежали депутаты из фракции «Народный фронт» и стали его бить. К этой драке присоединились депутаты от БПП.

После инцидента лидер фракции БПП Юрий Луценко попросил прощения от имени фракции за инцидент с Барной.

Позже стало известно, что Барну из фракции исключили.