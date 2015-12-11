Фракция БПП исключила Барну после нападения на Яценюка
Фракция "Блока Петра Порошенко" исключила народного депутата Олега Барну из своего состава в связи с сегодняшним инцидентом на заседании парламента.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь фракции Тарас Пастушенко.
Он отметил, что решение было принято "подавляющим большинством голосов".
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В свою очередь, как передает корреспондент УНИАН, сам Барна на заседании регламентного комитета ВР, где рассматривался вопрос его ответственности за инцидент с Яценюком, заявил: "Пять минут назад я вышел из фракции".
Как сообщал УНИАН, во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Арсения Яценюка Барна, собирающий подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне и подал Яценюку букет красных роз. После этого Барна поднял Яценюка и вынес из-за трибуны. К Барне подбежали депутаты из фракции «Народный фронт» и начали его бить. К этой драке присоединились депутаты из БПП.
После инцидента лидер фракции БПП Юрий Луценко попросил прощения от имени фракции за этот инцидент.