ЕС обеспечит украинское правительство экспертной поддержкой в выработке стратегии реформы госуправления - Хан

Об этом говорится в его заявлении по поводу принятия Верховной Радой закона "О государственной службе", переданном УНИАН представительством Евросоюза в Украине.

Комиссар обратил внимание, что вместе с независимой судебной системой и борьбой с коррупцией реформа государственного управления является одним из важнейших шагов, которые Украина должна сделать на пути к лучшему будущему.

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"Принятие сегодня Верховной Радой закона "О Государственной службе" является первым, но очень позитивным шагом, к более эффективной, деполитизированной, квалифицированной и профессиональной госслужбе, которая сможет предоставлять лучшие услуги своим гражданам", - подчеркнул Хан.

В связи с этим он заверил, что "ЕС обеспечит украинское правительство поддержкой экспертов для помощи в выработке всеобъемлющей стратегии реформы государственного управления". Хан отметил, что очень важно, чтобы этот процесс проводился без задержки.

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Как сообщал УНИАН, сегодня украинский парламент принял закон "О государственной службе". За данное решение проголосовали 261 из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.