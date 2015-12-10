ВР приняла закон о государственной службе: чиновников обязали говорить на украинском языке

Верховная Рада Украины приняла Закон "О государственной службе".

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 261 из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Народный депутат от «Батькивщины» Алена Шкрум (Комитет ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления) на заседании парламента заявила, что в законе "разделены политические должности и должности государственной службы, должности и функции органов по обслуживанию и патронатной службе".

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По ее словам, законом вводится должность секретаря министерства. Она добавила, что это будет государственный служащий высшей категории, который будет осуществлять управление кадрами, управление министерством и помогать министру в его работе.

Шкрум отметила, что законом предусмотрена "политическая нейтральность государственных служащих" и определены "очень конкретно полномочия руководителя государственной службы в органе".

Она сообщила, что законом предусмотрено создание комиссии, которая будет на открытом конкурсе на принципах прозрачности в онлайн-режиме отбирать кандидатов на должности в государственной службе.

В законе указано, что украинскому языку предоставлен статус языка официального общения должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления при исполнении должностных обязанностей, а также это язык делопроизводства и документации этих органов и должностных лиц. При этом речь идет о том, что государственный служащий должен свободно владеть государственным языком "и, при необходимости, региональном языком или языком национальных меньшинств, определенным в соответствии с законом».

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Действие этого закона распространяется на государственных служащих, в частности, Секретариата Кабинета министров Украины; министерств и других центральных органов исполнительной власти; местных государственных администраций; органов прокуратуры; органов военного управления; иностранных дипломатических учреждений Украины.

В то же время действие закона не распространяется, в частности, на президента Украины; главу Администрации президента Украины и его заместителей, членов Кабинета министров Украины, первых заместителей и заместителей министров; народных депутатов Украины и депутатов местных советов.

ВР решила, что данный закон вступит в силу с 1 мая 2016 года, а до того времени правительство должно доработать нормативные документы для вступления его в действие.

Шкрум сообщила, что законом предусмотрено, что фонд оплаты труда госслужащих будет формироваться за счет средств государственного бюджета, а также «средств, которые поступают в государственный бюджет от Европейского Союза и других международных организаций».

Между тем в ходе обсуждения серьезная дискуссия была вокруг вопроса относительно пенсий госслужащих. Некоторые народные депутаты, в частности Юрий Шухевич, предлагал отменить все специальные пенсии для государственных служащих. В то же время в законе предусмотрено, что будут сохранены повышенные пенсии для тех госслужащих, которые проработали на государственной службе более 10 лет.

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман во время этой дискуссии подчеркнул, что еще есть время до 1 мая 2016 года, чтобы проработать данный вопрос.

В переходных положениях закона предусмотрено, что руководители государственной службы в течение 2 лет со дня вступления в силу закона в пределах фонда оплаты труда вправе устанавливать государственным служащим дополнительные стимулирующие выплаты в соответствии с Положением о применении стимулирующих выплат, которое утверждается Кабинетом министров.

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По словам Шкрум, в законе предусмотрено, что минимальный размер должностного оклада государственного служащего составит две минимальные заработные платы.

Депутат отметила, что после консультаций с Кабинетом министров было внесено уточнение, что эта норма вступит в действие с 2017 года, поскольку на сегодняшний день нет необходимых финансовых ресурсов для введения такой нормы.

В то же время она добавила, что не исключена возможность повысить материальное обеспечение госслужащих еще до 2017 года.