Рада обратится к иностранным государствам с призывом усилить санкции против России – депутат

Об этом сообщила соавтор проекта постановления, народный депутат, член фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

Соавторами постановления являются также народные депутаты Украины Ирина Геращенко, Анна Гопко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Павел Кишкарь и Мария Ионова.

Как объяснила Фриз, насущная потребность в таком обращении возникла в связи с изменениями в ситуации с безопасностью в Украине.

“Несмотря на уменьшение количества обстрелов в зоне АТО и прямых боевых столкновений, агрессия со стороны РФ продолжается и трансформируется в координацию, подготовку и осуществление террористически-диверсионной деятельности в Украине”, - отметила Ирина Фриз.

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Она обратила внимание что, 9 декабря 2015 года в городах Киеве и Харькове задержана очередная диверсионно-террористическая группа, ядром которой являются граждане Российской Федерации, которые планировали осуществление террористических актов на территории нашей страны.

“Таким образом, направление на проведение террористических актов и диверсий в крупных городах Украины свидетельствует об осуществлении государственного терроризма со стороны Российской Федерации, что уравнивает ее с угрозами, исходящими со стороны Исламского государства”, - подчеркнула Фриз.

По словам народного депутата, обращение Рады предусматривает призыв к ООН, ЕП, президенту Европейской комиссии, президенту Совета Европейского Союза, генеральному секретарю Совета Европы, генеральному секретарю НАТО, председателю ОБСЕ: продолжить и усилить санкции против РФ; установить персональные санкционные списки против правящей верхушки Российской Федерации, которые установили режим государственного терроризма; активизировать международный мониторинг за ситуацией в оккупированных Российской Федерацией территориях в сфере соблюдения прав и свобод человека и немедленно реагировать на любые нарушения; поддержать усилия Украины, направленные на освобождение граждан Украины, которые незаконно находятся на территории Российской Федерации; не допустить безнаказанности виновных за преступления против человечности, совершенные от начала террористической агрессии РФ против Украины; потребовать от Российской Федерации полного и безусловного выполнения Минских обязательств, немедленного и безусловного освобождения всех украинских политических заложников и заключенных и отказа от практики международного терроризма.

Фриз сообщила, что проект постановления для голосования в сессионный зал ВРУ планируется на 11 декабря.