Запланированный на завтра отчет правительства в ВР могут перенести - Соболев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"По настоянию нескольких фракций предложили оставить просто Час вопросов к правительству, а отчет правительства делать тогда, когда, наконец, мы начнем рассматривать бюджет и поправки в налоговое законодательство. Возможно, это и правильно, потому что о чем завтра отчитываться? Страна без бюджета за 20 дней до старта бюджетного года, никаких изменений в налоговое законодательство. О чем правительство вообще может отчитываться в этой ситуации?", - сказал парламентарий.

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Он предположил, что отчет правительства может состояться на следующей пленарной неделе.

На вопрос, какие фракции предложили перенести отчет, он ответил, что это "Самопомич" и "БПП", а "Батькивщина" также поддерживает это предложение.

Соболев также отметил, что предварительно запланировано, что "если вносятся изменения в налоговое законодательство, то в следующий четверг проводят пленарное заседание, и это будет промежуточное рассмотрение, а уже через неделю, - тогда, когда должны быть пленарные заседания, - будет полная процедура рассмотрения бюджета".

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман не считает нужным переносить отчет правительства с 11 декабря на другую дату.

"Я считаю, что когда будет год правительства, конечно, правительство проинформирует парламент о том, что сделано, какие есть перспективы. И я не считаю, что это нужно каким-то образом регулировать и переносить. Тем более, что такая инициатива исходит от самого правительства и премьер-министра", - сказал Гройсман.

Напомним, 4 ноября премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что члены Кабинета министров готовы 11 декабря отчитаться в парламенте о результатах своей деятельности за год и о выполнении Программы действий правительства.

"Правительство Украины готово 11 декабря текущего года прийти в парламент и отчитаться перед украинским народом и ВР за год деятельности КМУ и отчитаться о выполнении программы действий правительства, которая была утверждена парламентом, и которая дальше должна выполняться", - сказал он.