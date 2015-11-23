Гройсман не считает нужным переносить отчет правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после Согласительного совета, отвечая на вопрос журналистов о возможности перенесения отчета правительства с 11 декабря на какой-то другой день.

“Я считаю, что когда будет год правительства, конечно, правительство проинформирует парламент о том, что сделано, какие есть перспективы. И я не считаю, что это нужно каким-то образом регулировать и переносить. Тем более, что такая инициатива исходит от самого правительства и премьер-министра”, - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, 4 ноября премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что члены Кабинета министров готовы 11 декабря отчитаться в парламенте о результатах своей деятельности за год и выполнении Программы действий правительства.

"Правительство Украины готово 11 декабря текущего года прийти в парламент и отчитаться перед украинским народом и ВР за год деятельности КМУ и отчитаться о выполнении программы действий правительства, которая была утверждена парламентом, и которая дальше должна выполняться", - сказал он.