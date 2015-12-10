Порошенко поздравил украинцев с Международным днем прав человека

Вызовы, с которыми Украина пришлось столкнуться в последнее время, показали необратимое стремление украинского общества к построению европейской и демократической страны.

Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко к украинскому народу по случаю Международного дня прав человека.

«Сегодня мы вместе со всем миром отмечаем Международный день прав человека, который был учрежден 65 лет назад Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций», - отмечается в обращении.

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Порошенко напомнил, что главные принципы уважения к человеку, его фундаментальным правам заложены в первых строках Всеобщей декларации прав человека 1948 года: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах».

«Мы гордимся тем весомым вкладом, который сделал украинский народ в становление прогрессивных представлений о правах человека. Наша многовековая история является ярким примером самоотверженной борьбы за свободу и создание собственного независимого государства», - подчеркнул президент.

По его словам, вызовы, с которыми Украине пришлось столкнуться в последнее время, показали необратимое стремление общества к построению европейской и демократической страны, в которой гарантируется и обеспечивается право на достойную жизнь. В то же время вопрос прав человека в настоящее время особенно актуален и приобрел новые оттенки, отметил Порошенко.