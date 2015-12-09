Видимая реформа

На текущей неделе министерства отчитываются о проделанной за год работе. И Министерство внутренних дел не исключение.

Наиболее видимой частью реформы правоохранительной системы есть само изменение ее структуры в МВД. Так, милиция состояла из криминальной милиции, милиции общественной безопасности, государственной автомобильной инспекции, милиции охраны, судебной милиции, специальной милиции, милиции внутренней безопасности и милиции особого назначения. В структуру же полиции, согласно Закону Украины о «Национальной полиции», входит патрульная полиция, органы досудебного расследования, полиция охраны, специальная полиция, криминальная полиция и полиция особого назначения.

Таким образом, судебные подразделения и подразделения внутренней безопасности МВД упразднены.

Функции автомобильной инспекции и милиции общественной безопасности объединяет в себе патрульная полиция. Кроме того, в системе полиции могут создаваться научно-исследовательские учреждения и учреждения обеспечения.

Судя по всему, законодатель хочет изменить психологию, которая досталась украинской милиции из советского тоталитарного прошлого и, к сожалению, долгие годы практически не менялась, сделать ее более цивилизованной, как в развитых странах Запада.

Все мы хорошо помним Евромайдан и зверства сотрудников «Беркута» и других «правоохранительных» органов «бело-голубой» власти. Поэтому стоит отметить изменения, которые касаются лимитирования использования правоохранителями физической силы и специальных средств. В частности, Закон прямо запрещает полицейским наносить удары резиновыми (пластиковыми) дубинками по голове, шее, ключичной области, половых органах, пояснице (копчике) и в живот. При применении средств, оснащенных веществами слезоточивого и раздражающего действия, запрещено осуществлять прицельную стрельбу по людям, запрещено применять водометы при температуре воздуха ниже 10°C, применять средства принудительной остановки транспорта, применять наручники более 2:00 непрерывного использования или без ослабления их давления…

Немаловажным является и появление такой функции как полицейская опека. Как-то в Германии, во время Чемпионата мира по футболу-2006, при возникновении проблемной ситуации с отменой поезда, немецкий полицейский сам вызвался помочь мне, и, приложив всевозможные усилия для решения этой транспортной проблемы, потратив, как минимум, полчаса своего времени, и действительно помог мне продолжить путешествие. Для украинских граждан такое довольно необычно. Надеюсь, что именно о движении в сторону создания правоохранительного органа, основной функцией которого будет помощь украинскому обществу и гостям страны всеми возможными и законными способами, свидетельствует появление такой новации в Украине, как полицейская опека.

Но одним из важнейших изменений стали новшества в вопросе назначения и увольнения правоохранителей. В отличие от былой системы в МВД, когда все руководители милиции назначались и увольнялись сугубо на основании решений милицейского начальства, теперь, согласно Закону Украины «О Национальной полиции», у органов местного самоуправления появились рычаги влияния на руководство полиции на национальном уровне и руководство полиции на местах.

В частности, депутаты местных советов своим решением в 2/3 голосов имеют полномочия принять резолюцию недоверия руководителю соответствующего органа (подразделения) полиции, что является основанием для освобождения его от занимаемой должности.

Но не безусловным, а основанием для принятия такого решения вышестоящим руководителем соответствующего органа полиции. В то же время, игнорирование резолюции недоверия со стороны руководства полиции, избранники могут «победить» принятием повторного решения о недоверии, но уже ¾ голосов совета. А вот такое решение уже считается окончательным и подлежит обязательному исполнению в трехдневный срок со дня его принятия.

Артем Орел, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры»