Украина отреагировала на заявление Шульца об угрозе распада ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя заявление президента Европейского парламента Мартина Шульца, который выразил сомнение в том, что ЕС сохранится в современном виде через 10 лет.

Климкин отметил, что Евросоюз ранее преодолел все вызовы.

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"Он справится и с этим кризисом. Он особенный, поскольку затрагивает сам образ жизни для Европейского Союза, но Европейский Союз, он, безусловно, будет не просто достаточно сильным, а способным выйти из этого кризиса крепче", - подчеркнул Климкин.

"Я являюсь убежденным сторонником евроинтеграции, и поэтому я уверен, что вместе с Украиной Европейский Союз также будет крепче", - заявил Климкин.