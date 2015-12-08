Украина отреагировала на заявление Шульца об угрозе распада ЕС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что Европейский Союз справится со всеми текущими кризисами и станет крепче после евроинтеграции Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя заявление президента Европейского парламента Мартина Шульца, который выразил сомнение в том, что ЕС сохранится в современном виде через 10 лет.
Климкин отметил, что Евросоюз ранее преодолел все вызовы.
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"Он справится и с этим кризисом. Он особенный, поскольку затрагивает сам образ жизни для Европейского Союза, но Европейский Союз, он, безусловно, будет не просто достаточно сильным, а способным выйти из этого кризиса крепче", - подчеркнул Климкин.
"Я являюсь убежденным сторонником евроинтеграции, и поэтому я уверен, что вместе с Украиной Европейский Союз также будет крепче", - заявил Климкин.