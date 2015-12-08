Климкин обвинил РФ в сознательном саботаже Минских договоренностей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время публичного отчета о выполнении Программы деятельности правительства.

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"Минские договоренности должны быть не продлены, а выполнены. Мы постоянно выполняем все, начиная безопасностью и гуманитарной плоскостью", - заявил он.

По словам Климкина, Россия сознательно пытается сделать так, чтобы весь блок Минских договоренностей не работал.