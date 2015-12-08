Байден: США поддерживают Европу в борьбе против российской тактики запугивания

Об этом заявил вице-президент США Джо Байден во время выступления в Верховной Раде. "Мы сейчас принимаем меры для того, чтобы поддержать противостояние Европы против тактики запугивания России. А именно: укрепление НАТО, повышение энергетической безопасности ... Также помогаем в придании толчка для восстановления экономики", - сказал Джо Байден.

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Он добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление, пока Москва не выполнит свои обязательства, предусмотренные Минскими договоренностями по урегулированию кризиса на востоке Украины.

В то же время вице-президент США отметил "некоторый прогресс в деэскалации насилия" на Донбассе.

"Нельзя снять санкции до тех пор, пока Россия не выполнит все-все свои обязательства", - подчеркнул он.

Кроме того, Джо Байден подчеркнул, что "лживая пропаганда, которую распространяет Кремль, пытаясь противодействовать Украине и подорвать решимость Европы, не сработает".