США не признавали и никогда не признают попытки РФ аннексировать Крым – Байден

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент США Джозеф Байден заявил сегодня во время выступления с трибуны Верховной Рады.

Читайте такжеБайден напомнил депутатам о провале реформ после Оранжевой революции

"США не признают и никогда не признают попытки России аннексировать Крым", - подчеркнул он.

"Сегодня Россия оккупировала независимую украинскую территорию. США не признают и никогда не признают попытки России аннексировать Крым. Нет оправдания таким действиям", - заявил Джо Байден.

Кроме этого, вице-президент США подчеркнул, что его страна продолжит стоять вместе с Украиной против российской агрессии.

"Соединенные Штаты Америки продолжат стоять вместе с Украиной против российской агрессии. Мы оказываем поддержку в обучении и помощи силам безопасности Украины", -сказал Джо Байден.