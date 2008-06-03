Гриценко: Ющенко теряет ощущение происходящего

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО внимательнее прислушиваться к мнению народных депутатов.

Об этом он заявил в эфире радио “Эра”, сообщает пресс-офис председателя парламентского комитета.

«Никакого демарша, каждый из нас планирует свое рабочее время. Люди, которые работают вокруг Президента, должны четко спланировать его работу», - сказал А.ГРИЦЕНКО, объясняя, почему он покинул Секретариат Президента после 50-минутного ожидания встречи с Президентом в составе фракции НУ-НС, которая должна была начаться 2 июня в 10.30.

По его мнению, «если дальше так будет продолжаться, то часть депутатов перестанет ходить на эти встречи и все более пустым зал будет до того, как зайдет Президент».

В то же время А.ГРИЦЕНКО отметил, что если Президент как глава государства приглашает, то независимо от того, кто и как к нему относится, это - приглашение главы государства, на котором он хочет изложить оценку ситуации и виденья путей выхода. «Я считаю, что это полезно услышать. Если такая встреча будет, я снова приду и буду пытаться это услышать. Но эти встречи проводятся, как правило, в одноканальном режиме – как информирование. То есть, Президент делает монолог, 50 мин. – 1 час, временами в менторском тоне, поучая народных депутатов. Нет разговора, нет обратной связи», - сказал народный депутат.

По мнению А.ГРИЦЕНКО, Президент теряет ощущение того, что происходит, и не понимает или не правильно понимает причины - почему это происходит.

«Нужно слушать людей, а не только говорить со своей позиции», - убежден председатель парламентского комитета.