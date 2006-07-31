Народный депутат от Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ не исключает, что Партия регионов может инициировать импичмент Президенту в случае его решения о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли Партия регионов поддержать заявление члена президиума Партии регионов Тараса ЧОРНОВИЛА об инициативе импичмента Президенту в случае его решения о роспуске парламента, Е.КУШНАРЁВ сказал, что на данном этапе это личное мнение одного из членов фракции. Он отметил, что, очевидно, есть и другие депутаты, которые поддерживают такую идею.

В то же время Е.КУШНАРЁВ сообщил, что фракция не обсуждала этот вопрос и такое решение может быть принято только после соответствующего решения руководящих органов партии и фракции.

Он также сказал, что в случае роспуска парламента, не исключает включения в повестку дня ВР достаточно радикальных предложений. Однако сейчас, по его словам, партия готова к поиску компромисса расширения коалиции и совместной работы с Президентом и новым коалиционным правительством.

Как сообщал УНИАН, сегодня Т.ЧОРНОВИЛ заявил, что в случае невнесения кандидатуры лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра, Партия регионов будет добиваться импичмента Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.