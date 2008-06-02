Литвин хочет поговорить, а не кричать, как плохие соседи через забор

Народный депутат Владимир ЛИТВИН предлагает провести в Верховной Раде специальное заседание по определению приоритетных задач, которые бы консолидировали власть.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением он выступил сегодня во время Согласительного совета.

В.ЛИТВИН обратился к руководителям фракций с просьбой поддержать его предложение.

По словам лидера фракции Блока Литвина, до принятия целевого плана действий, который был предложен председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ, необходимо провести диалог «по поводу того, в каком состоянии находится страна и какие взаимоотношения между руководителями институтов».

«Это надо сделать публично в Верховной Раде, а не перекликаться, как плохие соседи через забор», - сказал В.ЛИТВИН.