Ющенко собирается завтра прийти в парламент

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК утверждает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра готов прибыть в ВР для участия в приведении к присяге судей Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня во время брифинга.

Председатель ВР заметил, что у него есть соответствующее официальное письмо главы государства по этому поводу. «Есть официальное письмо Президента», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что приведение к присяге судей КС происходит во время пленарного заседания парламента с участием Президента.

Он выразил надежду, что во время рассмотрения этого вопроса ни одна политическая сила не прибегнет к блокированию. «Ни одна из фракций не отрицала публично против приведения к присяге», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он добавил, что в случае возникновения определенных проблем решение будет приниматься в соответствии с ситуацией. «Но здесь нужно принимать решение не по ситуации, а по закону», - сказал Председатель ВР.