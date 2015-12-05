Соболев: премьер-министром Украины должен быть иностранец

Об этом он заявил в эфире программы "Шустер Live", передает Украинская правда.

"Я думаю, что премьер Яценюк должен уйти. Он возглавляет уже два правительства после победы Евромайдана, и ни один из них не стал успешным", - сказал Соболев.

"Поскольку ни одна из крупных политических сил не имеет достаточно доверия и сильных кандидатов, а со стороны небольших политических сил и маленьких политических сил, представленных в парламенте, неправильно претендовать на эту должность, потому что за это не голосовали люди", - добавил он.

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Соболев считает, что стоит вернуться к идее технократического правительства и технократического премьера.

"У меня есть целых 2 кандидата. Мы сейчас их обсуждаем вместе с фракцией "Самопомощь", - сказал политик.

Он отметил, что прежде чем обнародовать имена возможных кандидатов, стоит утвердить это решение на фракции, а также спросить согласия этих людей.

"По моему мнению, премьер-министр должен быть иностранцем. Учитывая то, что украинские политики или запачканы, или очень неопытны", - отметил Соболев.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что важным достижением является сохранение политической стабильности как внутри парламентской коалиции, так и нормальные взаимоотношения между президентом, премьер-министром и членами парламента.