Ющенко предложил НУ-НС искать других министров

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что министр, который не "подчиняется солидарному решению фракции", должен быть отозван из правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Она отметила, что сегодня во время встречи с членами фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Президент отметил, что НУ-НС и его представители в Кабинете Министров должны демонстрировать консолидированную работу, а чиновники при принятии решений – «работать одним голосом» и выполнять солидарную позицию фракции.

«Я хотел бы, чтобы фракция это приняла как принцип. Пожалуйста, отработайте механизм, который должен быть для того, чтобы этот принцип работал», - процитировала Президента И.ВАННИКОВА.

По ее словам, Президент также предложил фракции определиться относительно тех министров, которые «хотят работать по другому».

«Я предлагаю: министр, который не подчиняется солидарному решению фракции, должен быть отозван из правительства. Так делается во всем мире. Это министр не от себя. Это министр от политической силы. Если он не является проводником идей и решений – ищите другого министра», - процитировала слова Президента И.ВАННИКОВА.