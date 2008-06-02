Криль призывает Тимошенко не играть с Нацбанком

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), председатель политической партии Единый Центр Игорь КРИЛЬ призывает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО не втягивать в политические игры Национальный банк Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Единого Центра, депутат считает, что Нацбанк всегда выдерживал нейтралитет в отношениях с властными институтами, в частности и с Кабинетом министров.

«Опасно использовать учреждение, обеспечивающее финансовую стабильность всей страны, как политическую «разменную монету», – сказал И.КРИЛЬ.

Он напомнил, что члены Нацбанка поддержали антиинфляционные меры правительства, и не спекулировали на этот счет.

По словам депутата, в последнее время создается впечатление, что «премьер готова обвинить в экономических неурядицах Украины кого угодно, даже членов своей команды, только бы не отвечать за просчеты собственного Кабмина». «Вспомним, как вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ призывал НБУ быстрее решиться на дальнейшее укрепление гривни, а спустя некоторое время, когда гривню все же укрепили, ТИМОШЕНКО обвинила НБУ в «войне со своим народом», – отметил И.КРИЛЬ.

«Премьеру нужно прекращать традицию поиска врагов и, наконец, взяться за решение социально-экономических проблем Украины», – добавил он.