ПР готовится инициировать отставку кабинета Тимошенко

Фракция Партии регионов в Верховной Раде может инициировать отставку правительства.

Об этом сказала в интервью УНИАН народный депутат Украины Анна ГЕРМАН (Партия регионов).

Она отметила, что этот вопрос обсуждался на заседании руководства фракции.

По ее словам, это может произойти в том случае, если Кабинет министров Украины уже на этой неделе не внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год», а также не отчитается перед парламентом о монетарной политике правительства.

По ее словам, готовится соответствующее заявление Партии регионов по данному вопросу. Она добавила, что на Политсовете партии по этому поводу будет принято окончательное решение.

А.ГЕРМАН отметила, что Партия регионов в ситуации, когда не внесены изменения в бюджет, когда «цены продолжают ползти вверх», «не может играть роль постороннего наблюдателя». «Нам больно за Украину и больно за беды людей», - сказала она.

По ее словам, фракция будет настаивать на том, чтобы правительство отчиталось в парламенте относительно мер по преодолению инфляции, и Верховная Рада Украины «должна принимать решение по данному отчету».

Как сообщал УНИАН, в апреле лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявлял, что его политическая сила выступает против отставки правительства. «Надежды на то, что мы будем инициировать отставку правительства, напрасны», - подчеркнул он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, именно от коалиции идет инициатива относительно отставки правительства, но «мы ее поддерживать не будем».