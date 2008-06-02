Гриценко "укусил" Балогу ниже пояса

Сегодняшняя встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с депутатами фракции «Наша Украина – Народная самооборона» (без фактического участия группы «Народная самооборона»), которая была запланирована на 10.30, еще не началась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

Комментируя сегодняшний отказ от участия во встрече с Президентом депутатов от «Народной самообороны», А.ГРИЦЕНКО сказал: «Здесь вопрос шире. Если Президент и его команда не в состоянии организовать повестку дня, нормально свою работу, когда более 50 депутатов сидят и ожидают уже свыше 50 минут, и никто ничего не объясняет, это, во-первых, административная импотенция». Во-вторых, сказал А.ГРИЦЕНКО, «это просто неуважение к народным депутатам». «Мне есть чем заниматься – пошел работать», - добавил депутат и оставил Секретариат Президента.

Также из Секретариата ушел народный депутат Борис ТАРАСЮК. Однако от комментариев он воздержался.