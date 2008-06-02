Заявление Жвании заинтриговало Зварича

Народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ удивлен заявлением своего коллеги по фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Давида ЖВАНИИ о том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не был отравлен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов перед началом встречи парламентской фракции «Наша Украина – Народная самооборона» с главой государства.

«Говорить, что здесь не было отравления. Мне кажется, это не очень логично. Если ты так думаешь, то перед тем, как говорить, подумай, какую цель ты преследуешь», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

При этом он добавил: «Какая цель господина Давида, когда он такие вещи говорит, я не знаю…»

Как сообщал УНИАН, народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Д.ЖВАНИЯ 30 мая вечером в эфире радио "Свобода" заявил, что В.ЮЩЕНКО в 2004 году не был отравлен.

По его словам, заявить об отравлении уговорила тогдашнего кандидата в президенты определенная группа людей из его избирательного штаба.

"Мое мнение, что он не был отравлен. Во-первых, если это делали спецслужбы, то они должны были бы это делать более профессионально. Зачем отравлять человека, чтобы у нее появились какие-то проявления болезни на лице? Это нецелесообразно", - считает депутат.

“Признание этого факта руководством штаба было колоссальной ошибкой", - добавил Д.ЖВАНИЯ.

"Были споры, и я был категорически против этого и рассылал всем штабам информацию, чтобы не реагировали на заявления определенных членов штаба ЮЩЕНКО. К сожалению, определенные круги заставили ЮЩЕНКО заявить самому о том, что он считает себя отравленным", - отметил он.