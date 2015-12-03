Порошенко против терминов "инвалид" и "лицо с ограниченными возможностями"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Во время встречи с представителями общественности глава государства предложил "отказаться от советского слова "инвалид" и следовать международным стандартам, закрепленным в Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью".

"Я не хочу, чтобы в отношении людей с инвалидностью использовали слово "инвалид" или "неполноценный" или "лицо с ограниченными возможностями". Украинские граждане должны быть равноправными, даже имея инвалидность", - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что "государство вместе с обществом должно ликвидировать все барьеры, которые мешают полному и эффективному участию людей с инвалидностью в жизни общества наравне с другими, и создать для них справедливые и благоприятные условия жизнедеятельности".

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"Ни один человек с инвалидностью - будь-то участник антитеррористической операции или внутренне перемещенное лицо, или просто человек, судьба которого обременена инвалидностью, не должен чувствовать на себе нарушения прав, а тем более дискриминацию по признаку инвалидности", - сказал президент во время встречи.

Глава государства также подчеркнул важность введения в полной мере европейских стандартов в вопросе обеспечения прав указанной категории людей. "Если мы движемся в Европу, то это не только безвизовый режим, не только финансовое обеспечение тех или иных программ, а это в первую очередь изменение отношения к людям с инвалидностью – одна из ключевых европейских ценностей, о которых мы говорили во время Революции достоинства", - подчеркнул Порошенко.

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Президент также подчеркнул необходимость убрать бюрократические преграды для воинов АТО, которые получили инвалидность и требуют оформления соответствующих документов. По его словам, сейчас вводится "Карточка бойца", которая "даст возможность четко знать насколько боец обеспечен всем необходимым и упростит оформление всех соответствующих социальных гарантий".

Кроме того, Порошенко подписал указ, направленный на увеличение с 250 до 300 число президентских стипендий для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров. "Наши спортсмены с инвалидностью вывели Украину в лидеры мирового спорта и является образцом невероятной силы духа и патриотизма, а потому заслуживают государственной поддержки", - подчеркнул он.