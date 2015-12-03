Кругом враги

Ежегодное президентское обращение Владимира Путина к Федеральному собранию РФ не пестрело неожиданными заявлениями. Хозяин Кремля традиционно рассказал россиянам, почему не все так плохо, поскольку кое в чем все же хорошо. А если все равно плохо, то виноват в этом не он. И вообще, «присоединением Крыма Россия в полный голос заявила о себе как о нации, сплоченной общими ценностями и целью».

Собственно, других упоминаний блуждающий в потемках Крым от президента РФ не заслужил. Ну, разве что, косвенно, когда Владимир Путин говорил о продлении программы поддержки демографии в России. Мол, несмотря на всякие печальные прогнозы, в том числе, от ООН, с этим в стране все хорошо: три года подряд фиксируется естественный прирост населения, семьи хотят растить детей, а государство должно в этом помогать во всех регионах, Крым тоже наш…

В то же время Донбассу, все еще наивно ожидающему «братской помощи» и высоких российских пенсий с зарплатами, повезло еще меньше – о нем Путин не говорил вовсе. Да и зачем? Нацию-то объединил Крым. А теперь перед великой сплоченной империей стоят гораздо более важные задачи, нежели помощь кучке террористов, обосновавшихся на востоке Украины. Тут целый Ближний восток на кону.

В принципе, социально-экономическая часть обращения Владимира Путина стала скучным потоком давно устаревших мантр.

Как и год назад хозяин Кремля поручал элитам укреплять взаимодействие, развивать импортозамещение, заинтересовывать молодых специалистов и привлекать ресурсы инвесторов. Амбиции распростерлись от Дальнего востока до Азово-черноморского бассейна. В целом, проблемы есть и их «нужно решать», «ситуация сложная, но не критическая».

Судя по лицам слушающих это элит (диапазон от подобострастности до напряжения и страха перед собственным будущим), должного впечатления выступление Владимира Путина на них не произвело. Грубо говоря, лидер не сумел подтвердить свое лидерство, показать, что правящее сословие безоговорочно ему предано и дать элитам заряд уверенности в их завтрашнем благополучии. Хотя оваций хватало. К тому же, это не отменяет того факта, что уже завтра элиты не наклепают в Госдуме «нужных» президенту законопроектов. Другое дело, что это не заменит нежелания Путина заниматься внутренними проблемами страны.

Гораздо больше хозяина Кремля интересует геополитика и его личное место и влияние на карте мира.

В этой связи не удивительно, что много времени в своем обращении Владимир Путин уделил теме борьбы с терроризмом, который Россия, оказывается, выдавила со своей территории, но теперь сражается за русских на просторах Сирии. А если и случается какая-то террористическая неприятность в федерации, то лишь потому, что террористы ушли в подполье, и гадят оттуда.

Кроме того, развернуться на полную мощь России мешают происки подлых врагов. И, если раньше во всем были виноваты хохлы, которые без разрешения «старшего брата» вдруг решили двинуть в Европу, то сегодня Украина уступила свое место Турции, бессовестно уничтожившей беззащитный российский боевой самолет, нарушивший ее границы. Тем более, что в Сирии российские военные сражаются за Россию, которая давно зарекомендовала себя лидером в борьбе с терроризмом.

«Только Аллах знает, зачем они это сделали… Видимо, Аллах решил наказать правящую клику Турции, лишив ее рассудка», - сетовал «пророк» его, он же - ярый поклонник колыбели православия Корсуни и других сакральных мест - Владимир Путин.

Впрочем, вспомнив, что турецкий народ – добрый, трудолюбивый и талантливый, президент РФ заверил, что Россия не будет «нервно реагировать» и бряцать оружием, но «если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими‑то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются… они не раз пожалеют о содеянном».

Вместе с тем, какое наказание грозит врагам – политическое ли, экономическое ли – Владимир Путин уточнять не стал.

Татьяна Урбанская