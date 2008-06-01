В Киеве новый мэр

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Киевским городским председателем.

Соответствующее постановление ТИК «О регистрации Киевского городского председателя» от 31 мая размещено на официальном веб-портале киевской власти.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ был зарегистрирован мэром после того, как он подал в ТИК 31 мая заявление об отказе от мандата депутата Киевского городского совета, в который он был избран по списку Блока Черновецкого.

ТИК рассмотрела это заявление, и признала Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО отказавшимся от мандата депутата Киевского городского совета.

Как сообщалось, КГТИК 30 мая официально объявила Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО победителем на досрочных выборах мэра Киева, которые состоялись 25 мая. За него проголосовали 431 тыс. 561 киевлянин. Явка избирателей составляла 53,39%.