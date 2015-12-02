Россия обещает запуск энергомоста в аннексированный Крым до 20 декабря

"У нас срок установлен - 20 декабря. Мы постараемся реализовать этот график в более короткие сроки", - сказал Новак.

По словам премьера РФ Дмитрия Медведева, ситуация с прекращением энергоснабжения Крыма стала "проверкой на прочность" для оккупированного полуострова, передает BBC Украина.

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Как отметил так называемый лидер Крыма Сергей Аксенов, в регионе хватит запасов топлива на весь отопительный сезон, а до 7 декабря власть планирует запустить 100% котельных, которые отапливают жилые дома.

Накануне он говорил, что напряженная ситуация в энергетике Крыма может сохраниться до строительства двух стационарных электростанций в Симферополе и Севастополе, которые должны ввести в эксплуатацию только в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, ранее Аксенов обещал запуск энергомоста из Краснодарского края в Крым 5-6 декабря.