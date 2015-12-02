В ЦИК Курултая рассказали, с чем могут быть связаны обыски у активистов крымских татар

Об этом он сказал в эфире канала "112 Украина", отвечая на вопрос о том, в связи с чем ФСБ проводит обыски у активистов крымских татар на временно оккупированной территории Крыма и в чем обвиняют председателя Судакского регионального Меджлиса Ильвера Аметова.

"Сейчас пошла очередная волна акций устрашения. Начались повальные обыски у активистов крымскотатарского национального движения, у председателей региональных Меджлисов и их заместителей", - сказал Смедляев.

Он отметил "особый цинизм" обыска у Аметова, поскольку сам он на данный момент находится в Судакской городской больнице.

"С ожогами он там лежит, а в это время у него проводят обыск. Что подкинут или что изымут - остается только предполагать", - подчеркнул Смедляев.

По его словам, обыски "связаны якобы с подрывами линий электропередач, хотят здесь выявить какую-то взаимосвязь".

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"Смею заверить, что никто из местных региональных Меджлисов никаких взрывчатых веществ не хранил и не хранит, потому что крымскотатарское национальное движение всегда основывалось на принципах ненасилия", - сказал Смедляев и высказал мнение, что "акты устрашения" будут продолжаться.

На вопрос, является ли подозрение в подрыве линий электропередач официальной позицией проверяющих органов, глава ЦИК Курултая сказал: "Как заявила Поклонская (так называемая "генпрокурор Крыма" Наталья Поклонская - УНИАН), она возбудила уголовное дело, но я не знаю, каким образом они там это расследуют. Может, она выезжала где-то с Аксеновым (так называемый "глава" Республики Крым Сергей Аксенов - УНИАН) вместе. Может, они знают чуть больше, имеют возможность где-то там расследовать. Но, если следствие проводиться должно, оно должно проводиться на месте преступления".

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры оставшихся двух линий электропередач.

22 ноября оккупационная прокуратура Крыма заявила об открытии уголовного дела по факту "причинения ущерба республике" в связи с отключением полуострова от электроэнергии.

24 ноября участники блокады Крыма заявили, что готовы допустить ремонтные бригады к ремонту поврежденных линий электропередач лишь при условии обрезания проводов в направлении полуострова. Они требуют от оккупационных властей освобождения политзаключенных, беспрепятственного въезда международных наблюдателей в Крым, прекращения репрессий крымских татар на полуострове.

30 ноября координатор Комитета по защите прав крымскотатарского народа, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев сообщил об обысках в домах у зампредседателя регионального Меджлиса Советского района Рустема Меннанова и у председателя регионального Медждлиса Кировского района Экрема Абдульватова.

Кроме того, в этот же день он сообщил и о других обысках в домах у членов Меджлиса и активистов-правозащитников. В частности, обыск прошел в доме члена Феодосийского регионального Меджлиса Сулеймана Кадырова.

Сегодня, 2 декабря, председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров сообщил, что ФСБ России проводит обыск у председателя Судакского регионального Меджлиса Аметова.