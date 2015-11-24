Координатор блокады Крыма заявил о скором восстановлении одной из ЛЭП для Херсонщины
Одна из трех линий электропередач на "границе" с Крымом будет восстановлена в ближайшее время.
Об этом заявил координатор блокады Крыма Ленур Ислямов, передает "Украинская правда".
"Ремонтники восстановят ЛЭП, от которой зависит небольшая часть Херсонской области. Из необходимых 1000 мегаватт, которые подавались в Крым, будет подаваться 220 мегаватт", - рассказал Ислямов.
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Со стороны оккупационной власти ни одно из требований протестующих пока не выполнено.
Во вторник, 24 ноября, заработает специальная рабочая группа из депутатов и активистов, которая должна разработать дальнейший план действий.
Напомним, вчера в селе Чонгар Генического района Херсонской области проходила встреча руководства Днепровской энергосистемы и Херсонских магистральных электросетей ГП «НЭК «Укрэнерго» с представителями штаба акции блокады Крыма по поводу доступа к ремонту ЛЭП.