Координатор блокады Крыма заявил о скором восстановлении одной из ЛЭП для Херсонщины

Об этом заявил координатор блокады Крыма Ленур Ислямов, передает "Украинская правда".

"Ремонтники восстановят ЛЭП, от которой зависит небольшая часть Херсонской области. Из необходимых 1000 мегаватт, которые подавались в Крым, будет подаваться 220 мегаватт", - рассказал Ислямов.

Читайте такжеБез света, воды, топлива и с повышенными ценами: в Меджлисе рассказали о жизни блокадного Крыма

Со стороны оккупационной власти ни одно из требований протестующих пока не выполнено.

Во вторник, 24 ноября, заработает специальная рабочая группа из депутатов и активистов, которая должна разработать дальнейший план действий.

Напомним, вчера в селе Чонгар Генического района Херсонской области проходила встреча руководства Днепровской энергосистемы и Херсонских магистральных электросетей ГП «НЭК «Укрэнерго» с представителями штаба акции блокады Крыма по поводу доступа к ремонту ЛЭП.