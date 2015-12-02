ФСБ проводит обыск у главы Судакского регионального Меджлиса

Федеральная Служба безопасности России проводит обыск у председателя Судакского регионального Меджлиса крымских татар.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

"Сегодня утром ФСБшники нагрянули с обыском домой к председателю Судакского регионального Меджлиса Ильверу Аметову", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 30 ноября координатор Комитета по защите прав крымскотатарского народа, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев сообщил об обысках в домах у зампредседателя регионального Меджлиса Советского района Рустема Меннанова и у председателя регионального Медждлиса Кировского района Экрема Абдульватова.

Кроме того, в этот же день он сообщил и о других обысках в домах у членов Меджлиса и активистов-правозащитников. В частности, обыск прошел в доме члена Феодосийского регионального Меджлиса Сулеймана Кадырова.