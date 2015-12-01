Корбана оставили под домашним арестом до 31 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья Вячеслав Дзюбин.

Сторона защиты требовала отменить решение суда первой инстанции и не выбирать Корбану никакой меры пресечения.

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В свою очередь, сторона обвинения требовала отменить решение Печерского райсуда о домашнем аресте Корбана и избрать содержание его под стражей как меру пресечения без определения суммы залога.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.

Решение Печерского райсуда обжаловали и защитники Корбана, и Генпрокуратура.

Защита считает избранной судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а ГПУ добивается ареста Корбана.