Полиция заявляет об отсутствии значительных нарушений во время выборов в Мариуполе и Красноармейске

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Согласно сообщению, сегодня в Мариуполе и Красноармейске зарегистрировано 64 сообщения о возможных нарушениях, связанных с выборами; один факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, по остальным продолжаются проверки.

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В частности, от мариупольцев поступило 59 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства, от жителей Красноармейска - 5 обращений. Большинство из них – незначительны и связаны с нарушением процесса голосования и предвыборной агитации. Граждане обращались в полицию с информацией о вбрасывании, повреждении бюллетеней, проведении опросов на избирательных участках, попытке продажи голоса избирателя за отдельного кандидата, об отказе голосования на дому, и тому подобное.

Зарегистрированы единичные факты, в которых усматриваются признаки уголовного правонарушения.

В частности, в Красноармейске к уголовной ответственности привлекается 18-летний местный житель, который за денежное вознаграждение в размере 100 гривен проголосовал под чужим именем. В соответствии с ч.1 ст.158-1 «Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосование избирателем, участником референдума более чем один раз» Уголовного кодекса Украины избирателю грозит до 3-х лет ограничения свободы.

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В полиции напомнили, что огласку получила ситуация с «пропавшим» членом Красноармейской территориальной избирательной комиссии, но оказалось, она имела бытовую подоплеку.

Мужчина был найден и доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, он ушел из дома из-за семейного конфликта.

Все силы и средства полиции, задействованные для обеспечения безопасности населения и охраны общественного порядка, остаются на своих местах. Усиленный режим несения службы будет действовать до 20.00 понедельника.

Мариуполь и Красноармейск круглосуточно патрулируют 38 групп быстрого реагирования, из них 31 - в Мариуполе и 7 – в Красноармейске. Для обеспечения охраны правопорядка задействованы порядка 1,5 тыс. правоохранителей.

Пока ситуация остается стабильной и контролируемой.

Отметим, что, согласно данным Гражданской сети ОПОРА и Донецкой областной организации «Комитета избирателей Украины», явка избирателей в Мариуполе (36,2% - по данным, полученным наблюдателями ОПОРЫ в УИК; 34,7% - по данным ручных счетчиков) и в Красноармейске (36,4%).